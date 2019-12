EN. The colonnade of the basilica rebuilt by Emperor Justinian was topped with a Lebanese cedar wood architrave that dates to between 545 and 665, according to recent analyses. In the spaces between the capitals, the seven rosettes symbolize the days of the week.

أعمدة الكنيسة التي أعاد بناءها الإمبراطور يوستينيانس ويعلوها عارضة من خشب الارز من لبنان يرجع تاريخها إلى ما بين ٥٤٥ و ٦٦٥، وفقًا لتحاليل علمية حديثة.. في المساحات بين التيجان، ترمز الوردات السبعة إلى أيام الأسبوع

FR. La colonnade de la basilique reconstruite par l’empereur Justinien est coiffée d’une architrave en cèdre du Liban remontant, selon des analyses récentes, à une époque comprise entre l’an 545 et 665. Dans les intervalles entres les chapiteaux se distinguent les sept rosettes symbolisant les jours de la semaine.

DE. Die Kolonnade der von Kaiser Justinian wieder errichteten Basilika wurde von einem Architrav aus Zedernholz aus dem Libanon überdeckt, der nach neuesten Untersuchungen zwischen 545 und 665 A.D. gefertigt wurde. In den Räumen zwischen den Kapitellen symbolisierten sieben Rosetten die Tage der Woche.

ES. La columnata de la Basílica, reconstruida por el Emperador Justiniano, fue coronada por un arquitrabe de cedro libanés, el cual, según análisis recientes, data entre los años 545 y 665 D.C. Entre los espacios de los capiteles, las siete rosetas simbolizan los siete días de la semana.

IT. Il colonnato della Basilica ricostruita dall’Imperatore Giustiniano era sormontato da un architrave in cedro del Libano datato da recenti analisi tra il 545 e il 665 dopo Cristo. Nello spazio tra i capitelli le 7 rosette che simboleggiano i giorni della settimana.

RU. Согласно последним исследованиям, колоннада базилики, восстановленной императором Юстинианом, была увенчана ливанским кедровым архитрáвом, построенным в период между 545 и 665 годами. Семь окошек-розеток в промежутках между капителями колонны символизируют дни недели.