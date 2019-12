EN. Under the current flooring, there are the remains of a magnificent fourth-century mosaic, part of the first basilica that was built by order of Emperor Constantine and his mother Helena.

تحت الأرضية الحالية، توجد بقايا فسيفساء رائعة من القرن الرابع، وهي جزء من الكنيسة الأولى التي تم بناؤها بأمر من الإمبراطور قسطنطين ووالدته هيلانة

FR. Sous le parterre actuel se trouvent de magnifiques restes d’une mosaïque remontant au IVe siècle et ayant fait partie de la première basilique bâtie sur ordre de l’empereur Constantin et de sa mère Hélène.

DE. Unter dem gegenwärtigen Fußboden gibt es Reste eines wunderschönen Mosaiks aus dem vierten Jahrhundert, die Teil der ersten Basilika sind, die auf Geheiß des Kaisers Konstantin und seiner Mutter Helena errichtet worden war.

ES. Bajo el piso actual, se conservan los maravillosos restos del mosaico que data del siglo IV D.C., relativo a la primera Basílica construida por orden del Emperador Constantino y su madre Helena.

IT. Sotto la pavimentazione attuale si conservano i meravigliosi resti del mosaico risalente al IV secolo dopo Cristo, relativi alla prima Basilica fatta costruire dall’Imperatore Costantino e da sua madre Elena.

RU. Под нынешним полом сохранились великолепные мозаики четвертого века, часть первой базилики, построенной по приказу императора Константина и его матери Елены.