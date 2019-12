EN. The mosaic artists, Basilius and Efraim, used stones of different colors, glass tesserae in gold and silver, and mother-of-pearl inserts. The tesserae are often tilted to better reflect the light and amaze the visitors.

استخدم صانعا الفسيفساء باسيليوس وأفرام أحجارًا مختلفة الألوان ومكعبات زجاجية صغيرة ذهبية وفضية واستخدموا الصدف أيضا. غالبًا ما تكون المكعبات الصغيرة مائلة لتعكس الضوء بشكل أفضل وتثير دهشة الزوار

FR. Les mosaïstes Basilius et Ephraïm ont utilisé des pierres de différentes couleurs, des tesselles de verre en or et en argent ainsi que des inserts en nacre. Les tesselles sont souvent inclinées pour mieux réfléchir la lumière et émerveiller le visiteur.

DE. Die Mosaik-Künstler Basilius und Efraim gebrauchten Steinchen verschiedener Farben, gold- und silberfarbene Tessera aus Glas, sowie Einlagen aus Perlmutt. Oft sind die Tessera schief plaziert, um das Licht besser zu reflektieren und die Betrachter in Staunen zu versetzen.

ES. Los mosaicistas Basilio y Efraim, utilizaron piedras de diversos colores, teselas en pasta vítrea en oro o plata, e inserciones de nácar. Las teselas suelen estar inclinadas para reflejar mejor la luz y maravillar a los visitantes.

IT. I mosaicisti, Basilius ed Efraim, utilizzarono pietre di diverso colore, tessere in pasta vitrea in oro o argento, inserti di madreperla. Le tessere sono spesso inclinate per riflettere meglio la luce e meravigliare i visitatori.

RU. Художники-мозаики Базилий и Эфраим использовали камни разных цветов, стеклянные тессеры (кубики мозаики) в золотом и серебряном цветах, и перламутровые вставки. Многие кубики мозаики наклонены, чтобы лучше отражать свет и удивлять посетителей.