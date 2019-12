EN. The small Door of Humility, so called because it forces the pilgrim to bow in order to enter, gives access from the square to the narthex.

A second door links the narthex with the nave. It was made in walnut wood by Armenian craftsmen and dates back to the thirteenth century. The execution date and the names of the artists who fashioned it are engraved in Armenian and Arabic.

الباب الصغير المسمى “بباب التواضع” لأنه يضطر الحاجّ إلى الانحناء ليتمكن من الدخول من الساحة الى سقيفة المدخل

أما الباب الثاني فيربط سقيفة المدخل مع صحن الكنيسة والذي تم صنعه من خشب الجوز على يد حرفيين أرمن يعود إلى القرن الثالث عشر. نقش على الباب باللغة العربية والارمنية تاريخ الصنع وأسماء الفنانين الذين صنعوه

FR. La petite Porte de l’Humilité, appelée ainsi car elle oblige le pèlerin à se courber pour entrer, donne accès au narthex depuis la place.

Une seconde porte relie le narthex à la nef. Fabriquée en bois de noyer par des artisans arméniens, elle remonte au XIIIe siècle. Sa date d’exécution ainsi que le nom des artistes l’ayant créée y sont gravés en arménien et en arabe.

DE. Die kleine Tür der Demut, so genannt, weil sie Pilger nötigt, sich beim Eintreten zu bücken, dient als Eingang vom Manger Square in den inneren Kirchenvorraum. Eine zweite Tür verbindet den Vorraum mit dem Krichenschiff. Sie wurde im dreizehnten Jahrhundert von armenischen Handwerkern aus Nußbaum gefertigt; ihre Namen, zusammen mit dem Baujahr, sind in armenischer und arabischer Schrift eingraviert.

ES. La pequeña Puerta de la Humildad, llamada así porque obliga al peregrino a inclinarse para poder entrar, da acceso de la plaza al nártex.

Una segunda puerta conecta al nártex con la nave. La puerta fue hecha con madera de nogal por artesanos armenios y data del siglo XIII. La fecha de fabricación y los nombres de los artistas que la realizaron están grabados en armenio y árabe.

IT. La piccola Porta dell’Umiltà, così chiamata perchè obbliga il pellegrino a chinarsi per poter entrare, permette di accedere dalla piazza al nartece.

Una seconda porta mette in comunicazione il nartece con la navata. Fu realizzata in legno di noce da maestranze armene e risale al XIII secolo. Sono incise in armeno e arabo la data della sua esecuzione e i nomi degli artisti che la eseguirono.

RU. Маленькая Дверь Смирения, называемая так, потому что она заставляет паломника поклониться, чтобы войти, открывает доступ от прицерковной площади к нартексу (притвору).

Вторая дверь связывает притвор с нефом. Она сделана из орехового дерева армянскими мастерами и датируется тринадцатым веком. Дата и имена мастеров, которые ее изготовили, выгравированы на армянском и арабском языках.